Названо время, когда лучше всего ложиться спать

Россиянам посоветовали ложиться спать до 23:00 из-за выработки гормона сна, отвечающего за качество ночного отдыха. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-невролог Владимир Мартынов.

«Мелатонин, гормон сна, начинает активно вырабатываться около 21:00 и достигает пика ближе к полуночи. Именно поэтому ложиться спать лучше до 23:00», — пояснил он.

Мартынов добавил, что люди, засыпающие в 02:00 или 03:00, будут ощущать себя усталыми, даже если их сон продлится восемь часов. Он также отметил, что взрослому человеку следует спать от семи до девяти часов, чтобы организм полностью восстановился.

Ранее Мартынов рассказал, что кратковременный ночной отдых может негативно повлиять на когнитивные способности человека, на скорость его реакции, концентрацию и даже метаболизм. Он пояснил, что если спать меньше пяти часов в сутки, то недосып также приведет к ослаблению иммунной системы и снижению работоспособности.