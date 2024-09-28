Названа смертельная доза алкоголя в зависимости от пола человека

Врач Осипов: более 14-15 доз алкоголя для мужчин и семи для женщин смертельны

Любое количество алкоголя вредно для здоровья, но превышение определенной дозы может стать смертельным. Для женщин и мужчин фатальное количество кратно различается, сообщил главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов интернет-изданию «Подмосковье сегодня» .

Допустимую дозу чистого алкоголя утвердил Минздрав России. Осипов сообщил, что она составила 20 граммов для женщин и 30 для мужчин. Однако врач предупредил, что любое количество спиртного вредно для здоровья. Злоупотребление может спровоцировать цирроз печени, сердечно-сосудистые заболевания и рак.

«Опасная доза алкоголя — более семи порций в неделю для женщин, более 14-15 — для мужчин», — сказал он.

Пиво при длительном употреблении вреднее крепкого алкоголя, выяснили ученые из Оксфордского университета. Они проанализировали влияние разных напитков на организм.