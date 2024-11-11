Нарколог Вашкин: искренний разговор без осуждений поможет убедить алкоголика лечиться

Болезненное влечение к спиртному — серьезное расстройство, которое отравляет жизнь не только зависимого, но и его близких. В беседе с РИАМО психиатр и нарколог Дмитрий Вашкин рассказал, как убедить алкоголика лечиться.

Врач посоветовал начать с искреннего обсуждения проблемы. Во время разговора важно проявить участие и заботу, отказавшись от осуждения.

«Объясните, как сильно его зависимость влияет на здоровье, отношения, работу и будущее. Приведите примеры, как алкоголь разрушает его жизнь и жизнь близких», — сообщил медик.

По его словам, при отсутствии результата стоит обратиться к профессионалам. Психологи и врачи смогут подобрать правильные слова.