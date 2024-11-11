Некоторые алкоголики представляют опасность как для себя, так и для окружающих. В определенных случаях российское законодательство позволяет недобровольную госпитализацию зависимого. Об этом рассказал психиатр и нарколог Дмитрий Вашкин в беседе с РИАМО .

По словам врача, пациента могут доставить в стационар без его согласия только при веских основаниях. К ним относятся, например, агрессивное поведение и тяжелые психические расстройства. Кроме того, показаниями к принудительному лечению являются беспомощное состояние и совершение правонарушений в состоянии опьянения.

Специалист пояснил, что для совершения процедуры требуется медицинское освидетельствование. Также важно получить решение суда.