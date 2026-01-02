Нарколог Шуров призвал отказаться от запоя в новогодние праздники

Член Национальной наркологической лиги Василий Шуров в беседе с радиостанцией « Говорит Москва » поделился рекомендациями, как провести новогодние праздники без вреда для здоровья.

Он подчеркнул, что важно не планировать длительный запой и не закупать алкоголь в больших количествах. Вместо этого стоит разнообразить праздничные дни активностями: посетить каток, музей, встретиться с друзьями.

«Праздники нужно разделить на активности. Встретили Новый год, потом на каток, в музей, встречи с друзьями», — посоветовал врач.

Также он напомнил, что печень перерабатывает 10 миллилитров чистого спирта в час, и рекомендовал не увлекаться алкоголем, а чередовать его с танцами, прогулками и другими активностями.