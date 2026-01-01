Нарколог Сергиенко назвала неэффективными запреты на алкоголь для детей

Новогодние праздники — время повышенного риска для подростков, поскольку в эти дни дети чаще пробуют алкоголь. Об этом предупредила психиатр-нарколог Ксения Сергиенко в беседе с сайтом vse42.ru .

По ее словам, запреты и запугивание в такой ситуации неэффективны. Задача родителя — создать условия, при которых у подростка не возникнет ни желания, ни возможности употреблять спиртное.

«Новый год без алкоголя — это не лишение, а возможность получить более яркие, настоящие и запоминающиеся эмоции, которые не будут стерты на следующее утро. Сделайте акцент на этом», — отметила медик.

Врач посоветовала поговорить с ребенком о рисках, связанных с употреблением алкоголя, и показать на своем примере здоровое отношение к спиртному. Также стоит научить детей вежливо отказываться от крепких напитков.