Нарколог Сараев указал на риски полного запрета продажи алкоголя на Новый год

Врач-нарколог Марат Сараев обсудил с изданием «Ридус» возможные последствия полного запрета продажи спиртных напитков в конце года, который предложил ввести основатель «Армии трезвости» Павел Болоянгов.

Болоянгов считает, что такой запрет может стимулировать людей к более здоровым привычкам: «Трезвые люди обратят внимание на семью и воспитание детей, займутся спортом, начнут читать книги и смогут сделать много полезного».

Однако Сараев отметил, что в России уже действуют нормы, ограничивающие продажу алкоголя в определенные часы и дни. По его мнению, «все хорошо в меру».

Нарколог подчеркнул, что полный запрет продажи алкоголя в выходные дни может вызвать недовольство среди населения. «Даже если полностью запретить алкоголь, зависимый человек всегда найдет его на черном рынке», — заявил он. Сараев добавил, что запрет может привести к увеличению спроса на суррогатный алкоголь и, как следствие, к массовым отравлениям.