Нарколог Рудковский рассказал о работе мозга во время запоя

Врач-нарколог, психиатр клиники «Алкоспас» Антон Рудковский рассказал Life.ru о том, что происходит с мозгом человека во время запоя. По его словам, это состояние нельзя считать просто «срывом» или «перебором». Это эпизод, во время которого мозг функционирует в условиях нейрохимического сбоя.

Алкоголь, как психоактивное вещество, вызывает зависимость и формирует абстинентный синдром. Он разрушает социальные связи и имеет смертельную дозу.

«Разница лишь в том, что алкоголь культурно одобрен — и потому опасность его системно недооценивается», — предупреждает эксперт.

Во время запоя нарушается баланс между тормозной и возбуждающей системами мозга. Алкоголь временно усиливает торможение, создавая ощущение расслабления. Однако организм быстро адаптируется и снижает выработку естественных «тормозов». Когда уровень алкоголя падает, тормозная система оказывается ослабленной, а возбуждающая — чрезмерно активной. Возникает состояние хронического перевозбуждения с тремором, скачками давления, бессонницей и внутренним напряжением.

Зависимость от алкоголя развивается постепенно. Сначала растет толерантность, затем формируется стадия, при которой психологический и физический комфорт возможен только в состоянии интоксикации. На поздних этапах развиваются тяжелые органические изменения — когнитивное снижение, деменция, поражения внутренних органов.

Миф об «очищении организма» после запоя не имеет оснований. Тяжелое состояние связано с нейромедиаторным перекосом в мозге. Пока не восстановлен баланс между возбуждением и торможением, риск повторного срыва остается высоким.