Нарколог Перминова рассказала, что похмелье невозможно вылечить таблетками | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 14:46 Нарколог Перминова рассказала, что похмелье невозможно вылечить таблетками

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Похмелье наступает после употребления спиртного, когда уровень алкоголя в крови опускается до нуля. Это состояние невозможно вылечить, его нужно просто переждать. Об этом «ТСН24» рассказала заместитель главного врача по детству ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1» Юлия Перминова.

Она объяснила, что обычно при похмелье болит голова, человек становится раздражительным, жалуется на повышенное давление и тошноту, сухость во рту. Все эти симптомы — следствие интоксикации. Нужно дать организму восстановиться, другого способа победить похмелье нет.

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«Придется подождать, пока организм не закончит выведение токсичных побочных продуктов метаболизма алкоголя, регидратацию, заживление раздраженной ткани и восстановление иммунитета и нормальной активности головного мозга», — рассказала врач.

Она призвала не пытаться лечить алкоголем. Дополнительная порция спиртного только усугубит интоксикацию, добавило «ФедералПресс».

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