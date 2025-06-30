Нарколог Ковтун сообщил, что в вейпах никотина может быть больше, чем в сигаретах

Проблема сигарет заключается не в наличии смол или тяжелых металлов, а в формировании зависимости от никотина. Как сообщил ИА НСН психиатр, нарколог Александр Ковтун, при использовании электронных вейпов суточное потребление никотина может быть выше, чем при употреблении обычных сигарет.

Ковтун подчеркнул: «Благодаря электронным носителям концентрация никотина в организме становится выше, а зависимость более сильной. Что касается тяжелых металлов и смол, то их количество может быть больше или меньше, но это не влияет на поведение человека».

Ранее почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пояснил, что наиболее вредными в вейпах являются токсины, а негативное влияние их на состояние зубов не доказано.