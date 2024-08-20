Нарколог Ковтун сообщил, что для некоторых музыкантов алкоголь действительно является адаптогеном

Врач-нарколог Александр Ковтун в разговоре с ИА НСН заявил о том, что помощь алкоголя в «преодолении» длительных концертных туров является иллюзией. При этом он добавил, что алкоголь действительно выступает адаптогеном, если говорить о дозах примерно до 30-50 миллиграмм водки в день.

Некоторым музыкантам алкоголь может помогать снимать тревогу, беспокойство, способствовать более комфортному общению. Другое дело, что даже из-за небольших, но частых доз возникает зависимость.

«Употребление алкоголя становится его неотъемлемой поведенческой реакцией», — сказал он.

Ранее рэпер Баста сообщил, что не может себе представить совмещение алкоголя и жесткой концертной работы.

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