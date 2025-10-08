Нарколог Ковтун назвал частые анекдоты про спиртное предвестником алкоголизма

Специалист обратил внимание на анекдоты на алкогольную тематику, рассказы про праздники с распитием спиртного. Для говорящего это событие воспринимается как очень веселое и приятное. Обычный человек вряд ли сможет сходу вспомнить хотя бы три анекдота про пьяных. Однако тот, кто любит алкоголь, будет постоянно шутить на эту тему. Это и есть один из отдаленных предвестников зависимости, подчеркнул доктор.

Также Ковтун указал на спешку в употреблении алкоголя на праздниках как на возможный признак зависимости.

«Вот вы пришли на свадьбу, где поздравления, речи и так далее. Вы видите, что тосты еще не произнесены, а какой-то, так скажем, междусобойчик уже возникает в углу стола. И вот они еще до тамады произнесли поздравления и опрокинули по рюмашке. То есть у них такой симптом опережения круга. Значит, они склонны к алкогольной зависимости», — подытожил врач.

Ранее психолог Шерри Макки и врач-гепатолог Бубу Банини сообщили, что признаки алкоголизма у женщин и мужчин могут различаться.