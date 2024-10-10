Нарколог Исаев призвал отказаться от снижения высокого давления алкоголем

Существует множество заблуждений о алкоголе, который якобы может быть полезным для организма, если употреблять его в умеренных количествах. Об этом «Свободной прессе» рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Он отметил, что многие считают, что коньяк способен снизить давление. Однако, как и любые другие алкогольные напитки, он сначала вызывает расширение сосудов. Это и дает временное снижение давления. После этого сосуды сужаются, что приводит к резкому его увеличению, объяснил эксперт.