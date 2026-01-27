Нарколог Исаев объяснил, что образ пьющего героя в кино не сможет сформировать зависимость
Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что положительные герои в «ментовских» сериалах, употребляющие спиртное, создают культ употребления алкоголя. В беседе с сайтом KP.RU свое мнение высказал психиатр и нарколог Руслан Исаев.
По его словам, образ пьющего героя в кино не может самостоятельно сформировать алкогольную зависимость.
«Зависимость — это сложное многофакторное расстройство, в основе которого лежит сочетание биологических, психологических и социальных причин», — отметил врач.
Эксперт выделил несколько основных факторов, способствующих развитию алкоголизма: генетическая предрасположенность, нарушение регуляции эмоций, хроническая тревога, депрессия, травматический опыт и дефицит поддерживающих отношений.