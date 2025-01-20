Нарколог Гончаров: алкоголь при депрессии лишь ухудшает общее состояние

По данным Минздрава, в России депрессией страдают около 15 миллионов человек — это почти каждый десятый житель страны. Важно выявлять первопричины зависимости и видеть разницу между алкоголизмом и депрессией, заявил психиатр-нарколог Олег Гончаров в беседе с «ФедералПресс».
Специалист отметил, что в последние годы наблюдается рост употребления алкоголя, которое может усугублять состояние людей с тревожностью и апатией, которые характерны для депрессии.
Спиртное может временно облегчать симптомы тревоги и депрессии, но формирует зависимость и ухудшает общее состояние. Обращение к специалистам для диагностики и лечения депрессии и тревожных расстройств является ключом к решению проблемы, подчеркнул Гончаров.
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