Нарколог Гончаров: алкоголь при депрессии лишь ухудшает общее состояние

По данным Минздрава, в России депрессией страдают около 15 миллионов человек — это почти каждый десятый житель страны. Важно выявлять первопричины зависимости и видеть разницу между алкоголизмом и депрессией, заявил психиатр-нарколог Олег Гончаров в беседе с «ФедералПресс» .

Специалист отметил, что в последние годы наблюдается рост употребления алкоголя, которое может усугублять состояние людей с тревожностью и апатией, которые характерны для депрессии.

Спиртное может временно облегчать симптомы тревоги и депрессии, но формирует зависимость и ухудшает общее состояние. Обращение к специалистам для диагностики и лечения депрессии и тревожных расстройств является ключом к решению проблемы, подчеркнул Гончаров.