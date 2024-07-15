Мужчинам посоветовали продукты, усиливающие либидо

Nutrients: петрушка, гранат и помидоры помогут в выработке тестостерона

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Канадские ученые выяснили, что поддержать мужское здоровье могут определенные продукты, содержащие полифенольные соединения. Они помогут предотвратить синдром снижения уровня половых гормонов и нарушения работы яичек. Свою работу эксперты опубликовали в журнале Nutrients.

Исследователи установили, что выработка тестостерона после 30 лет у мужчин сокращается на 1% в год. Это может привести к гипогонадизму — снижению либидо, мышечной массы и плотности костей.

Ученые обнаружили в ходе исследования, что повысить уровень мужских гормонов может богатая полифенольными соединениями растительная пища: сельдерей, петрушка, тимьян, бобовые, помидоры, виноград и другие.

Уролог Питер Уайт рекомендовал мужчинам для повышения либидо есть устрицы, грецкие орехи и темный шоколад.

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