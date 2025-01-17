Мурашко заявил, что консультации по ЗОЖ смогут получить 4,8 млн работающих россиян

Фото: РИА «Новости»

В 2025 году около 4,8 миллионов работающих россиян получат бесплатные консультации по здоровому образу жизни. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в своей статье для сайта kp.ru.

Глава ведомства отметил, что центры здоровья расширяют свои функции, предлагая гражданам углубленные консультации, групповые занятия по отказу от курения и профилактике болезней.

Пациентам с хроническими заболеваниями помогут специализированные школы, в которых обучат правильному отношению к своему здоровью. Планируется 30 миллионов комплексных посещений таких школ, включая 820 тысяч для диабетиков, подчеркнул Мурашко.

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