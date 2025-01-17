Мурашко заявил, что консультации по ЗОЖ смогут получить 4,8 млн работающих россиян

В 2025 году около 4,8 миллионов работающих россиян получат бесплатные консультации по здоровому образу жизни. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в своей статье для сайта kp.ru.
Глава ведомства отметил, что центры здоровья расширяют свои функции, предлагая гражданам углубленные консультации, групповые занятия по отказу от курения и профилактике болезней.
Пациентам с хроническими заболеваниями помогут специализированные школы, в которых обучат правильному отношению к своему здоровью. Планируется 30 миллионов комплексных посещений таких школ, включая 820 тысяч для диабетиков, подчеркнул Мурашко.
Подмосковье вошло в топ-5 по количеству производителей органической продукции
На Украине придумали, как не платить семьям погибших военных
Лучший новогодний подъезд выберут в Реутове
Укравшего 168 млн рублей главу депозитария арестовали в Сочи
Школу №2 в Серпухове откроют после капремонта к сентябрю
Организацию горячего питания в школе проверили в Богородском округе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте