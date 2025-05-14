«Мойка78»: кофе по утрам может стать причиной проблем с гормонами и весом

Утренняя чашка кофе действительно вдохновляет и дарит заряд бодрости, улучшая концентрацию и настроение. Однако удовольствие от столь привычного напитка может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, сообщила « Мойка78 ».

Последние исследования показали, что ежедневное употребление кофе после пробуждения может нарушить тонкий баланс гормонов в организме. Оказывается, кофеин запускает выработку гормонов стресса, ухудшает качество сна и воздействует на разнообразные физиологические процессы — от содержания глюкозы в крови до либидо.

По данным экспертов, негативное влияние продукта на гормональную систему накапливается постепенно. Ежедневный латте, который сначала действительно дарит бодрость, со временем может привести к хронической усталости, прибавке в весе или эмоциональной нестабильности.