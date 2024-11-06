Вакцинация — эффективная мера защиты от гриппа. Наиболее оптимальным периодом для того, чтобы сделать прививку, являются октябрь и ноябрь. Об этом сообщил Life со ссылкой на Минздрав РФ.

В ведомстве напомнили, что о медицинской процедуре стоит задуматься заранее, ведь иммунитет вырабатывается в течение нескольких недель.

Представители министерства также перечислили основные правила, которые спасут от заражения. Так, необходимо регулярно мыть руки с мылом или использовать антисептик со спиртом в составе. Важно избегать мест скопления людей и регулярно проводить влажную уборку. Два-три раза в день следует проветривать помещение.