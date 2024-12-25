Микробиолог Цветикова: проблемы с микрофлорой кишечника повышают риски деменции

Нарушения в работе кишечника могут повышать вероятность развития болезни Альцгеймера. Таким мнением поделилась микробиолог Софья Цветикова в беседе с сайтом «Газета.ru».
Специалист отметила, что нервная система и кишечник связаны через сложную систему взаимодействий. Фактором риска возникновения болезни Альцгеймера, самого частого вида деменции, могут стать нарушения микрофлоры кишечника, передает слова эксперта kp.ru.
Цветикова также напомнила, что в группе риска находятся пожилые люди, пациенты с ожирением, диабетом второго типа и высоким уровнем стресса.
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