Микробиолог Цветикова: микробиом кишечника может влиять на набор веса

Микробиом кишечника, то есть совокупность микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека, может влиять на набор веса. Об этом рассказала кандидат биологических наук и микробиолог Софья Цветикова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, микрофлора кишечника тесно связана со многими процессами в организме и может способствовать или препятствовать полноте. Один из механизмов воздействия — регуляция аппетита.

«Например, бактерии Faecalibacterium, Anaerobutyricum, Anaerostipes, Coprococcus, Roseburia производят особые вещества — короткоцепочечные жирные кислоты и вещества-аналоги серотонина, которые повышают чувство сытости», — пояснила ученый.

Другой механизм связан с усвоением калорий из пищи, добавила специалист. Когда еда попадает в кишечник, некоторые бактерии могут извлекать из нее больше калорий.