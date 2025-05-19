Микробиолог Рогов назвал сыр из пастеризованного молока самым безопасным

Употребление сыра, произведенного из предварительно обработанного теплом молока, значительно снижает вероятность пищевых отравлений. Это подтвердил эксперт-микробиолог, директор Всероссийского НИИ маслоделия и сыроделия Григорий Рогов в беседе с «Газетой.Ru» .

Рогов подчеркнул, что продукция российских производителей, созданная на основе пастеризованного молока, отличается высокой степенью безопасности. По его мнению, этот вид сыра можно считать едва ли не самым безопасным молочным продуктом, написали «Известия».

Микробиолог объяснил, что ключевое преимущество заключается именно в технологии изготовления сыра: процесс пастеризации (нагрева молока до температур ниже точки кипения), используемый производителями, эффективно уничтожает патогенные бактерии. Хотя сыры из непастеризованного сырья обладают особым ароматом и вкусовыми качествами, они несут больше рисков для здоровья потребителей.