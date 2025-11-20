Микробиолог Иркитова рассказала, что 100 грамм квашеной капусты содержат суточную норму пробиотиков

Квашеная капуста вновь привлекает внимание как ферментированный продукт, способный поддержать здоровье за счет комплекса биологически активных веществ. Об этом заявила микробиолог, директор инжинирингового центра «Промбиотех» Алтайского госуниверситета Алена Иркитова в интервью «Российской газете» .

По мнению специалиста, квашеная капуста является источником пробиотиков и пребиотиков. В квашеной капусте также много витамина С, который способствует укреплению иммунитета и участвует в синтезе коллагена. Всего сто граммов этого продукта содержат суточную норму пробиотиков.

«Многие покупают в аптеке комплексы пре- и пробиотиков и даже не подозревают, что они содержатся в обычной квашеной капусте», привел слова эксперта сайт «Свободная пресса».

Для приготовления квашеной капусты дома важно соблюдать технологию. Рекомендуется использовать крупную каменную соль без добавок или морскую, но не йодированную, так как йод замедляет процесс брожения. Идеальная пропорция соли — 15–20 граммов на килограмм капусты.

«Все нужные для процесса квашения бактерии обитают на листьях капусты, и, если сделать все правильно, то процесс брожения запустится естественным образом», — подчеркнула микробиолог.