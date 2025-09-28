Онколог Петровский развеял миф о связи приема антиперспирантов и рака груди

Заведующий отделением опухолей молочной железы, заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук Александр Петровский в интервью KP.RU опроверг популярный миф о том, что антиперспиранты с алюминием могут вызывать рак груди.

«Мне даже сложно предположить, откуда взялся этот миф. Нет ни одного исследования на людях, подтверждающего повышенный риск возникновения рака молочной железы у женщин, пользующихся антиперспирантами с алюминием в составе», — отметил доктор.

Петровский подчеркнул, что на развитие опухолей груди влияют другие факторы, такие как лишний вес, курение и злоупотребление алкоголем. Жировая ткань вырабатывает гормон эстроген, который может способствовать развитию опухолей. Канцерогенные вещества, поступающие в организм из-за вредных привычек, также могут вызывать опасные мутации клеток.