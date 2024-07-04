Men’s Health: после 70 лет не всегда ухудшаются умственные способности

Многие считают, что у людей после 70 лет снижаются когнитивные функции и ухудшаются умственные способности. Однако это не всегда так, сообщил сайт Men’s Health.

Действительно, с возрастом сосуды в мозге становятся менее гибкими и в них образуются отложения. Однако это никак не влияет на способность мозга выполнять свои функции. У каждого человека процесс старения происходит по-разному.

В целом скорость старения мозга зависит от генетики, воздействия окружающей среды и образа жизни человека, сообщил сайт Infox.ru.