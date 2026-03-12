Медицинские эксперты рассказали, когда допустимо заниматься самолечением

На телеканале «МИР» стартовала новая программа «Предварительный диагноз», в которой врачи рассказывают о симптомах и помогают отличить опасные проявления от неопасных. Медицинские эксперты поделились с MIR24.TV мнением о том, когда самолечение допустимо.

— Насморк, першение в горле, небольшая температура (до 38 градусов) в первые дни зачастую являются проявлениями ОРВИ. Организм справится с болезнью за пять-семь дней, а обильное питье, отдых, жаропонижающее и промывание носа облегчат симптомы и ускорят выздоровление. — Легкое расстройство желудка без высокой температуры, крови в стуле, выраженной слабости и сильных болей в животе можно начать лечить с помощью диеты, питья воды и сорбентов. — Легкий ушиб, растяжение без сильной боли и выраженного отека можно лечить холодом, покоем и противовоспалительной мазью. — Проблемы со сном могут быть решены с помощью теплого молока, отказа от гаджетов за 30–40 минут до сна и проветривания комнаты.

Однако важно помнить, что самолечение не должно заменять визит к врачу, особенно если симптомы сохраняются или ухудшаются.