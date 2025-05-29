Медики назвали неправильное питание основной причиной повышения холестерина у женщин

Проблема повышенного холестерина среди женщин встречается куда чаще, чем среди мужчин. Чтобы узнать свой уровень холестерина, нужно сдать анализ крови. В случае повышенного показателя врачи рекомендуют пересмотреть рацион и отказаться от вредных привычек, написала Общественная Служба Новостей .

Холестерин — это вещество, необходимое для нормального функционирования организма. Оно служит строительным материалом для клеточных мембран и участвует в синтезе стероидных гормонов и желчных кислот. Кроме того, холестерин — это важный источник витамина D. Большая часть этого вещества вырабатывается печенью, около 20% поступает с пищей.

Показатели холестерина зависят от возраста. Например, у детей до одного месяца нормой считается уровень от 1,6 до 4,01 ммоль/л, а у подростков с 13 до 16 лет — от 2,79 до 5,3 ммоль/л. У женщин старше 18 лет нормальный уровень холестерина должен быть менее 5,18 ммоль/л, умеренно повышенный — от 5,18 до 6,19 ммоль/л, высокий — более 6,22 ммоль/л.

Основные причины высокого уровня холестерина — неправильное питание и генетические отклонения. Слишком жирная или калорийная еда, фастфуд и полуфабрикаты, а также недостаточное употребление клетчатки могут привести к повышению холестерина. Генетические отклонения могут вызвать нарушение липидного обмена, из-за чего в печень поступает слишком много свободных жирных кислот, что провоцирует накопление холестерина.

Если уровень холестерина сильно превышает норму, необходимо обратиться к врачу. Если превышение некритическое, могут помочь рекомендации по изменению образа жизни и питания.