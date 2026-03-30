Медик Солнцева призвала принимать витаминно-минеральные комплексы во время поста
Кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологий» Татьяна Солнцева в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что во время поста может быть сложно составить рацион, который бы обеспечивал организм всеми необходимыми аминокислотами. Поэтому она рекомендует принимать витаминно-минеральные комплексы.
«Я рекомендую употреблять витаминно-минеральный комплекс. Этот минеральный комплекс должен быть наиболее полным по списку витаминов», — подчеркнула Солнцева.
Специалист добавила, что важно выбирать комплексы, содержащие примерно 100% от суточной нормы витаминов, и избегать «лечебных доз». Также специалист отметила, что витамины группы В обязательно должны входить в состав такого комплекса.