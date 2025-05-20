Медик Никонов предупредил о смертельно опасном двойнике черемши

Главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов предупредил об опасном растении, которое можно ошибочно принять за черемшу. Об этом сообщил сайт « Время Н ».

По словам медика, смертельный аналог черемши нередко встречается как в лесных массивах, так и на рынках. Речь идет о чемерице, содержащей ядовитый алкалоид вериатрин, который способен спровоцировать тяжелую интоксикацию организма даже при употреблении небольшого кусочка листа.

«По стране уже прокатилась волна отравлений», — заявил эксперт.

Он пояснил, что симптомы включают сильную тошноту, многократную рвоту, головокружение и резкое ухудшение самочувствия. Отличить черемшу от ядовитого двойника можно по нескольким признакам. Черемша имеет характерный запах чеснока и гладкие нежные листья. Чемерица же обладает слабым «лесным» ароматом, а ее листья покрыты мелкими складками и ворсинками.