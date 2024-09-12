Медик Яковлев: прививку от гриппа лучше сделать осенью

Прививку от гриппа лучше делать именно осенью. В этом случае к пику заболеваемости, который приходится на январь–февраль, после вакцинации сформируется «нормальный» иммунитет, рассказал председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, рост заболеваемости начнется уже с октября, вакцина будет защищать до середины-конца весны. Ставить прививку стоит, когда ВОЗ предскажет штаммы болезни на будущий год.

Яковлев отметил, что с учетом рекомендаций ВОЗ вакцина поступает на рынок в августе–сентябре. На следующий год она заменяется.