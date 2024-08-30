MedicalXpress.: живущие в зеленых районах люди меньше подвержены инфарктам

Исследования дпоказали, что у людей, проживающих в районах с хорошо развитой зеленой инфраструктурой, отмечено снижение воспалительных процессов и уменьшение риска инфаркта. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на MedicalXpress.

Научная группа провела анализ, собрав образцы крови, мочи, волос и ногтей у 745 американцев. А также исследователи оценивали уровень озеленения различных районов и качество воздуха. В одной из таких территорий, где проживала почти половина участников, было высажено более восьми тысяч крупных деревьев и кустарников. После этого ученые сравнили здоровье людей из этой зоны с жителями менее озелененных мест.

У тех, кто жил в более зеленых районах, уровень С-реактивного белка оказался ниже на 13–20%. Он является маркером воспалительных процессов и позволяет более точно оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с уровнем холестерина. Кроме того, повышенное содержание С-реактивного белка связано с увеличением вероятности развития диабета и некоторых видов рака. У участников из зеленых зон риск инфаркта и рака снижен на 10–15%.

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