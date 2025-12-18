Medical Xpress: скандинавская диета может помочь в лечении диабета второго типа

Журнал Medical Xpress сообщил о результатах исследования Уппсальского университета: скандинавская диета, богатая клетчаткой и с минимальным количеством насыщенных жиров, может быть эффективным средством лечения диабета второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.

В исследовании участвовали 150 человек с диабетом второго типа или преддиабетом. Их разделили на три группы, которым предписали соблюдать разные типы диет в течение года. Первая группа следовала антилипогенной диете с ограничением углеводов и животных продуктов, вторая придерживалась здоровой скандинавской диеты, а третья следовала стандартной диете согласно рекомендациям для Северной Европы, написали «Известия».

«Здоровая скандинавская диета оказалась более эффективной в снижении уровня глюкозы в крови в долгосрочной перспективе, а также оказала более благоприятное воздействие на массу тела, воспаление и липидный профиль, а также уменьшила признаки повреждения печени», — подчеркнул профессор клинического питания и метаболизма, руководитель исследования Ульф Ризерус.

Ученые выяснили, что снижение веса объясняет только 56% воздействия на уровень жира в печени. Это позволяет предположить, что сама диета способствовала уменьшению жировых отложений в печени, улучшению уровня глюкозы в крови и показателей липидного обмена, а также снижала воспаление.