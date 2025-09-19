Medical Xpress: экстракт какао снижает смертность от сердечных заболеваний

В журнале Medical Xpress опубликовали результаты исследования, которое показало влияние экстракта какао на снижение воспалительных маркеров у людей старшего возраста. Участники эксперимента принимали добавки с экстрактом какао в течение нескольких лет.

Главный автор исследования Ховард Сессо отметил: «Наша цель заключалась в том, чтобы изучить влияние экстракта какао на воспаление, связанное с возрастом, и выяснить, может ли это объяснить его эффект по защите сердца», написали «Известия».

Исследователи хотели выяснить, можно ли с помощью многолетнего применения экстракта какао снизить воспаление, которое ассоциируется с сердечно-сосудистыми заболеваниями и старением. В эксперименте участвовали более 21 тысячи человек старше 60 лет.

Результаты показали, что добавка экстракта какао снизила смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%. Уровень hsCRP (воспалительного маркера) у участников, принимающих экстракт какао, снижался на 8,4% каждый год.