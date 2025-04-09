Математик Никитин рассказал о расчете безопасной высоты каблука

Доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат физико-математических наук Владислав Никитин поведал aif.ru о том, как рассчитать безопасную высоту каблука.

По словам ученого, индивидуальную безопасную высоту можно вычислить по формуле: «Длину стопы в сантиметрах разделить на семь». Кроме того, существует еще одна формула расчета размера каблука, которая зависит от роста: «Нужно рост в сантиметрах разделить на длину ноги (измерять ее от выступающей части бедра до пятки), а затем вычесть 1,61. Далее результат умножаем на 10 и получаем высоту каблука».

Например, если ваш рост составляет 170 сантиметров, а длина ноги – 80, то после применения формулы получится высота каблука 5,1 сантиметра.

Никитин предупредил, что ношение высоких каблуков смещает центр тяжести тела вперед, негативно влияя на осанку и походку, кровообращение в нижних конечностях. Это может привести к варикозному расширению вен, проблемам с суставами стопы, коленными суставами и позвоночником. Обувь на высоком каблуке также вызывает прогиб позвоночника в области поясницы, увеличивая нагрузку на межпозвоночные диски, заключил эксперт.