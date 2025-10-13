Лор Зайцев предупредил, что промывание носа при насморке может вызвать гайморит

В период простуд люди часто прибегают к промыванию носа для облегчения дыхания. Однако врач-оториноларинголог высшей категории, ведущий и лор-эксперт телеканала «Доктор» Владимир Зайцев в беседе с KP.RU предупредил о рисках неправильной процедуры.

«Если нос заложен, в его полости образовались корки, то мы рекомендуем промывания. Чаще всего для этого используются растворы на основе морской соли. Но прежде, чем приступить к промываниям, нужно снять отечность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель. Если этого не сделать, промывание может закончиться гайморитом», — отметил врач.

При отечной слизистой отверстие между носом и гайморовыми пазухами сужается, и промывочный раствор не сможет полностью выйти. В результате он попадает в пазухи, а потом не может полностью выйти. На этом фоне в пазухе запустится воспалительный процесс — гайморит, объяснил Зайцев.

Также доктор подчеркнул, что соль в растворах может пересушивать слизистую, поэтому важно соблюдать дозировку и сроки применения, указанные в инструкциях.