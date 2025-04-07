Нарушение произношения звука «Р» — частая речевая проблема у детей. Причины могут быть анатомическими (например, короткая уздечка языка) или физиологическими (недостаточная моторика, слабый тонус мышц языка).Об этом ИА RuNews24.ru рассказала логопед Яна Евсеева.
Эксперт отметила влияние психологических факторов, включая стрессы и подражание неправильному примеру в семье. До пяти-шести лет такое произношение считается нормальным, однако после шести-семи лет, если проблема остается, необходима консультация специалиста.
Евсеева посоветовала упражнения для укрепления артикуляционного аппарата, такие как «качели» и «лошадка». Важно развивать мелкую моторику и заниматься регулярно, но без принуждения. Специалист подчеркнула, что результаты зависят от индивидуальных особенностей ребенка и требуют терпения и систематичности.
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