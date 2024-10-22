Логопед Афонина: заикание может передаваться по наследству

Многие люди ошибочно считают причиной заикания сильный испуг, однако это не так. К нарушениям речи может привести наследственность и особенности развития нервной системы ребенка, рассказала логопед Наталья Афонина в беседе с «ТНС 24» .

Она отметила, что мальчики сталкиваются с заиканием в четыре раза чаще, чем девочки. Этот факт указывает на биологическую природу недуга. Триггеры заболевания кроются в нарушении функций головного мозга и его речевых центров.

Чаще всего заиканию подвержены дети в возрасте от двух до семи лет. Лишь 1% взрослых страдает от логоневроза. Для устранения проблемы необходимо обратиться к неврологу и учителю-логопеду, заключила Афонина.