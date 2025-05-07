Life.ru: для готовки на гриле лучше использовать мясистые сорта томатов

Томаты черри — отличное решение для перекуса вне дома. Благодаря небольшому размеру плодов и удобной упаковке их можно брать с собой в офис или на прогулку после тренировки. Черри также отлично подойдут к шашлыку. Оригинальный рецепт соуса-маринада к мясу из этих томатов стал вирусным в соцсетях в начале мая. Интерес к томатам черри растет по всему миру.

Коктейльные томаты размером 30–45 миллиметров также набирают популярность в России. Они хороши как для перекусов, так и для салатов. Особенно актуальны такие томаты для летних пикников. А для сохранения вкуса помидоров на более длительное время шеф-повар ресторана KRASOTA в Дубае Владимир Мухин рекомендует вялить коктейльные томаты. В процессе вяления вкус становится насыщенным и сладким.

Для приготовления на мангале или гриле стоит использовать мясистые сорта томатов круглой или сливовидной формы. Такие плоды не теряют форму при запекании, приобретают карамельный вкус и идеально подходят к мясным или рыбным блюдам, а также к теплым салатам.

Опрос показал, что классический овощной салат со свежими томатами, огурцами и зеленью — любимое блюдо трети россиян (31%).