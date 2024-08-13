Life: «золотое молоко» укрепит иммунитет и замедлит старение

Для приготовления эликсира потребуется чайная ложка куркумы, щепотка семян кардамона, молотый черный перец, корица, мед и молоко. Все ингредиенты нужно смешать и варить до тех пор, пока напиток не приобретет однородный золотистый цвет. Его рекомендуется употреблять в горячем виде.

Отмечается, что «золотое молоко» также повышает энергию, улучшает настроение и ускоряет обмен веществ.