Life: «золотое молоко» укрепит иммунитет и замедлит старение

Напиток «золотое молоко» считается настоящим источником молодости благодаря большому содержанию антиоксидантов. Он укрепляет иммунитет и снижает уровень холестерина, сообщил Life.

Для приготовления эликсира потребуется чайная ложка куркумы, щепотка семян кардамона, молотый черный перец, корица, мед и молоко. Все ингредиенты нужно смешать и варить до тех пор, пока напиток не приобретет однородный золотистый цвет. Его рекомендуется употреблять в горячем виде.

Отмечается, что «золотое молоко» также повышает энергию, улучшает настроение и ускоряет обмен веществ.

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