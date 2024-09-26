Life: недостаток клетчатки и избыток крахмала в рационе могут вызывать запор

Запор, или констипация, это состояние, при котором у человека возникают трудности или задержки во время посещения туалета. Это может проявляться через редкий или болезненный стул, ощущение неполного опорожнения кишечника и увеличение усилий при попытке дефекации. Об этом сообщает Life .

Иногда причиной данного недуга становятся продукты, которые человек употреблял в последнее время. Некоторые из них имеют низкое содержание клетчатки или высокое содержание крахмала, что может привести к проблемам с дефекацией после переваривания пищи.

Например, рис, особенно белый, обладает низким содержанием волокон, что может способствовать появлению запоров и вздутия. Также, продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, такие как печенье, белый хлеб и другие изделия из белой муки, могут вызвать запор из-за недостатка клетчатки.