Life: готовый рис нельзя хранить в холодильнике больше суток

Существуют продукты, хранение которых в холодильнике может обернуться серьезным отравлением. Об этом сообщил Life.
Так, готовый рис нельзя держать в прохладном месте больше суток. В таких условиях зерновая культура способна быстро покрыться плесенью. Минимизировать риски поможет приготовление небольшой порции на один раз.
Лук тоже не следует оставлять в холодильнике. При низких температурах и высокой влажности на овоще образуются едва заметные споры.
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