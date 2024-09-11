Life: готовый рис нельзя хранить в холодильнике больше суток

Существуют продукты, хранение которых в холодильнике может обернуться серьезным отравлением. Об этом сообщил Life .

Так, готовый рис нельзя держать в прохладном месте больше суток. В таких условиях зерновая культура способна быстро покрыться плесенью. Минимизировать риски поможет приготовление небольшой порции на один раз.

Лук тоже не следует оставлять в холодильнике. При низких температурах и высокой влажности на овоще образуются едва заметные споры.