Life: добавление молока в чай нейтрализует действие антиоксидантов

Многие привыкли пить чай с молоком, однако такое сочетание делает напиток менее полезным. Все дело в том, что молоко нейтрализует антиоксиданты — полезные вещества, содержащиеся в напитке, написал Life.

Специалисты советуют пить чай без молока или же добавлять вместо коровьего или козьего растительное.

Россиян также призвали отказаться от сочетания мяса с красным вином. Из-за дубильных веществ, которые содержатся в вине, организм плохо усваивает железо из мяса. Планируя ужин вместе с напитком, лучше обратить внимание на белое вино, поскольку оно не влияет на усвоение железа.

Свыше 180 млрд рублей вложили в свое развитие предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

Рыба моей мечты. Где в Подмосковье поймать язя, щуку и судака

За рыбкой без труда. Как выбрать правильный спиннинг

Автопутешествие без проблем. Что взять с собой в дорогу

Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте