Life: добавление молока в чай нейтрализует действие антиоксидантов

Многие привыкли пить чай с молоком, однако такое сочетание делает напиток менее полезным. Все дело в том, что молоко нейтрализует антиоксиданты — полезные вещества, содержащиеся в напитке, написал Life.
Специалисты советуют пить чай без молока или же добавлять вместо коровьего или козьего растительное.
Россиян также призвали отказаться от сочетания мяса с красным вином. Из-за дубильных веществ, которые содержатся в вине, организм плохо усваивает железо из мяса. Планируя ужин вместе с напитком, лучше обратить внимание на белое вино, поскольку оно не влияет на усвоение железа.