Косметолог Жукова призвала наносить SPF-средства на губы и веки

Врач-косметолог клиники IQ Plastique Виктория Жукова подчеркнула необходимость применения SPF-средств для защиты век и губ от ультрафиолетового излучения. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, важно обновлять защитный слой каждые два-три часа при длительном нахождении на улице. Она также посоветовала уделять особое внимание мягкому, но тщательному очищению кожи летом, используя гели и пенки без агрессивных компонентов.
Кроме того, Жукова предложила включить в повседневный уход термальную воду, которая освежает кожу и уменьшает дискомфорт после нахождения на солнце, добавил RT.
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