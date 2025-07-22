Косметолог Жукова призвала наносить SPF-средства на губы и веки

Врач-косметолог клиники IQ Plastique Виктория Жукова подчеркнула необходимость применения SPF-средств для защиты век и губ от ультрафиолетового излучения. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, важно обновлять защитный слой каждые два-три часа при длительном нахождении на улице. Она также посоветовала уделять особое внимание мягкому, но тщательному очищению кожи летом, используя гели и пенки без агрессивных компонентов.

Кроме того, Жукова предложила включить в повседневный уход термальную воду, которая освежает кожу и уменьшает дискомфорт после нахождения на солнце, добавил RT.