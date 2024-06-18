Косметолог Васильева предупредила, что самодельные маски могут навредить коже

В условиях современных средств по уходу стоит забыть о бабушкиных рецептах красоты. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Екатерина Васильева.

Она объяснила, что лучше использовать специальные маски и средства. Они разработаны специально для ухода и содержат все необходимые коже компоненты.

«Все эти самодельные рецепты не дадут нужного эффекта, а иной раз могут и навредить, поэтому про них стоит забыть навсегда», — отметила Васильева.

Она добавила, что лучшее, чего можно добиться бабушкиными масками, — это увлажнить верхние слои кожи. К тому же этот эффект почти сразу исчезает.