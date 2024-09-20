Косметолог Ткаченко рассказала, что масло чайного дерева обладает мощными антимикробными и противовирусными свойствами

Химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко в разговоре с «Известиями» объяснила пользу эфирных масел. Эксперт назвала их надежными помощниками в поддержании красоты и здоровья.

Например, масло чайного дерева обладает мощными антимикробными, антигрибковыми и противовирусными свойствами. Его смело можно наносить в чистом виде на прыщик или герпес.

Обладателям чувствительной кожи подойдут лаванда или ладан, а для кожи с пигментацией — лимон. Тем, у кого проблемная кожа, Ткаченко рекомендует использовать розмарин, кедр и пачули. Все эти масла, по ее словам, необходимо наносить в разбавленном виде.