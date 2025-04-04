Косметолог Ткаченко рассказала, что детям не подходят взрослые солнцезащитные кремы

Химик-косметолог Наталья Ткаченко поделилась с «Известиями» важными рекомендациями по защите детской кожи от ультрафиолетового излучения.

Она подчеркнула, что одежда с защитными свойствами и головные уборы являются основными средствами предотвращения солнечных ожогов у детей. Для открытых участков кожи рекомендуется использовать специальные кремы с высоким SPF-фактором. Особенно уязвимыми зонами являются плечи, нос, лоб, шея и уши.

Для младенцев до трех месяцев использование любой косметической продукции запрещено. После достижения этого возраста допустимо применение солнцезащитных средств, соответствующих возрасту ребенка. Ткаченко напомнила о важности выбора правильных средств ухода за кожей малышей, чтобы минимизировать риски негативного влияния ультрафиолета.

Эти рекомендации подчеркивают важность тщательного подбора косметических продуктов для детей и соблюдения мер предосторожности при пребывании на солнце.