Косметолог Ткаченко назвала очищение важнейшим этапом ухода за кожей

Специалист рассказала, что для очищения кожи лица нет какого-то универсального средства, каждый выбирает для себя то, что ему больше подходит. Это может быть и гель, и пена, и молочко, и масло. Ощущения после очистки будут зависеть от конкретных ПАВ, входящих в состав продукта.

«Самые агрессивные ПАВ — это сульфаты. Они очень грубо обезжиривают кожу и при регулярном применении повреждают липидный барьер», — пояснила Ткаченко.

Сульфаты могут привести к обезвоженности, стянутости и шелушениям. Щадящим методом очищения считаются энзимы, которые аккуратно разрушают соединения между ороговевшими клетками и не повреждают кожу, добавила косметолог.