Косметолог Татьяна Аюпова: баня поможет справиться с отеками после майских праздников | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 13:28 Косметолог Татьяна Аюпова: баня поможет справиться с отеками после майских праздников

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Чтобы убрать отеки на теле после майских праздников, можно посетить баню, а также пересмотреть свой рацион питания. Такими советами с россиянами поделилась врач-косметолог Татьяна Аюпова, передала «Вечерняя Москва».

Банные веники работают как массаж, которым и разгоняется лимфа. Специалист уточнила, что при их использовании следует соблюдать определенную технику: начать с ног и постепенно подниматься к груди и шее.

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Снять отеки поможет белковое питание и длительные прогулки. По словам Аюповой, чем больше человек ест белка, который содержится в куриных супах и костных бульонах, тем меньше ему хочется сладкого. Что касается физической активности, прогулки и пробежки хорошо разгружают лимфатическую систему и выводят лишнюю жидкость из организма.