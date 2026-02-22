Косметолог Степанцова поделилась рекомендациями по уходу за кожей после 40 лет

Врач-дерматовенеролог, косметолог Алена Степанцова в беседе с изданием Здоровье Mail поделилась рекомендациями по уходу за кожей после 40 лет.

После 40 лет кожа начинает претерпевать естественные изменения: замедляется регенерация клеток, снижается выработка коллагена и эластина, изменяется гидролипидный баланс и происходят гормональные сдвиги. Эти процессы требуют более тщательного ухода за кожей.

Косметолог советует придерживаться следующих принципов ухода:

Бережное очищение. Отказаться от мыла и спиртосодержащих тоников, выбирать мягкие средства для умывания. Интенсивное увлажнение и питание. Использовать кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой, церамидами, глицерином, натуральными маслами и пептидами. Защита от солнца. Ежедневно применять средства с SPF, даже зимой и в пасмурную погоду. Активные компоненты. Включить в уход средства с ретинином, витамином С и ниацинамидом для борьбы с возрастными изменениями.

Если домашнего ухода недостаточно, можно обратиться к косметологическим процедурам. Среди самых популярных и эффективных методик:

— инъекции ботулотоксина для коррекции мимических морщин; — биоревитализация для глубокого увлажнения кожи; — контурная пластика для заполнения статических морщин; — аппаратные методики для подтяжки кожи и борьбы с пигментацией.

Выбор средств для ухода и косметологических процедур лучше проводить совместно с врачом-косметологом, чтобы результат соответствовал ожиданиям.