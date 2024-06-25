Косметолог Степанова предупредила, что ультрафиолет и неправильное питание разрушают коллаген в организме

Любители загара и нездоровой еды могут состариться раньше времени, поскольку коллаген в их организме разрушается быстрее, чем у других людей. Об этом Life рассказала врач-косметолог Дарья Степанова.

Коллаген — это белок, который находится в дерме и отвечает за «каркас» кожи. При большом количестве коллагена в организме кожа выглядит упругой и красивой.

«Когда ультрафиолетовый луч попадает на кожу, то в организме начинает вырабатываться большое количество свободных радикалов и снижается количество антиоксидантов, что разрушает коллаген», — сказала Степанова.

Люди, которые живут в странах с жарким климатом, более склонны к глубоким морщинам и «сухим» чертам лица, добавила косметолог. Что касается питания, в этом вопросе важно не изнурять себя жесткими диетами и не допускать дефицита полезных веществ.